Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции в преддверии встречи Путина с Эрдоганом

СЕГОДНЯ 20:18 2018-03-30T20:18:27+03:00

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В пятницу, 30 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров пообщался по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. В частности, в ходе этого разговора дипломаты обсудили актуальные вопросы российско-турецких отношений.

«Министры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений в контексте предстоящих российско-турецких переговоров на высшем уровне», - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства иностранных дел РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Россия, Турция и Иран 4 апреля проведут трехсторонний саммит по сирийскому урегулированию. При этом отмечалось, что перед этими переговорами президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган намерены провести двустороннюю встречу.

Кстати, недавно созванивались и сами главы наших государств. 27 марта в ходе телефонного разговора Путин и Эрдоган отметили важность дальнейшего развития двусторонних отношений и обсудили предстоящий саммит по Сирии.