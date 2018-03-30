2018-03-30T22:34:03+03:00
Звезды

Успенский назвал безумием ситуацию с отчеством сестры Дяди Федора

Новую героиню мультфильма зовут Верой Павловной, при этом ее отца - Дмитрий [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Писатель Эдуард УспенскийПисатель Эдуард УспенскийФото: RUSSIAN LOOK
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Автор сценария мультфильма «Простоквашино» и писатель Эдуард Успенский прокомментировал ситуацию с отчеством сестры Дяди Федора в новом мультсериале, премьера которого запланирована на 3 апреля. Он назвал безумием тот факт, что новую героиню зовут Верой Павловной, хотя имя ее отца - Дмитрий.

«Если вас зовут Матвей, а сестру зовут Сергеевна, на это должна быть какая-то причина. То, что отчество сестры Дяди Федора не будут менять - это полный идиотизм. Если она сестра, то должно быть отчество соответственное. Это какое-то безумие по-моему», - сказал Успенский в беседе с газетой «Известия», заметив, что в этой ситуации происходит много непонятных для него вещей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее интернет-пользователи обратили внимание на то, как зовут сестру Дяди Федора, и начали спорить, почему дочь Риммы и Дмитрия - Вера Павловна.

А чуть позднее директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковец признал серьезную ошибку в продолжении советского мультфильма «Простоквашино». Однако, по его словам, исправлять этот «баг» мультипликаторы не планируют.

psykero1477psykero1477
"Союзмультфильм" создал новый эпизод "Простоквашина"
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