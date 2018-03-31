2018-03-31T01:38:24+03:00
Происшествия

В лондонском аэропорту «Станстед» загорелся автобус на стоянке

Из-за пожара в столичной воздушной гавани Британии отменили все рейсы, запланированные на вечер пятницы [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Из-за пожара на стоянке автобусов в лондонском аэропорту Станстед отменили все вылетыИз-за пожара на стоянке автобусов в лондонском аэропорту Станстед отменили все вылетыФото: REUTERS
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Из-за пожара в лондонском аэропорту «Станстед» отменены все вылеты самолетов, запланированные на вечер пятницы. Во второй половине дня 30 марта на стоянке возле здания терминала загорелся автобус, со всей прилегающей территории срочно эвакуировали людей.

Об отмене рейсов сообщила на своей странице в Twitter администрация аэропорта, попросив пассажиров покинуть воздушную гавань и принеся извинения за неудобства.

Загорелся автобус на стоянке у здания терминала Фото: REUTERS

Загорелся автобус на стоянке у здания терминалаФото: REUTERS

Пожар вспыхнул в 16:45 по местному времени (19:45 мск), к месту ЧП прибыли несколько пожарных расчетов. К этому горевший автобус уже потушили, никто не пострадал. Однако все помещения в здании терминала сильно задымлены.

Полиция начала расследование инцидента, обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Выводы следствия обещают обнародовать позже.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в феврале этого года аэропорт Лондон-Сити был некоторое время закрыт из-за обнаруженной в реке Темзе бомбы времен Второй мировой войны.

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