МИД Франции заявил, что намерен продолжать диалог с Россией

СЕГОДНЯ 01:59 2018-03-31T02:17:41+03:00

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Министерство иностранных дел Франции в пятницу, 30 марта, распространило заявление, в котором говорится, что Париж сожалеет о решении Москвы выслать четырех французских дипломатов, но намерен продолжать «конструктивный диалог с Россией по всему спектру международных вопросов».

«Решение, принятое Россией о высылке четырех членов посольства Франции в России, нас не удивило. Мы можем только сожалеть об этом», - в частности, говорится в пресс-релизе французского МИД.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в понедельник, 26 марта, США объявили о высылке десятков «российских разведчиков» – 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН. Позже о высылке наших дипломатов сообщили и многие друге страны, в частности, Франция, Германия, Канада, Австралия, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Украина. Решение массово выслать российских диппредставителей было принято после брифинга в посольстве Великобритании, на котором прозвучал «доклад» с обвинениями в адрес России.

Запад сообща высылает больше сотни российских дипломатовФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Между тем, президент Франции Эммануэль Макрон в мае планирует посетить Россию. Рассказывая о готовящемся визите, во французском МИД подчеркивали, что Париж надеется на «искренний и требовательный» диалог с Москвой «без какой-либо двусмысленности».

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Напрасно посольство России в США призывало Дональда Трампа успокоить Британию и не идти у нее на поводу. В понедельник Вашингтон объявил о массовой высылке из страны российских дипломатов, переплюнув по количеству даже Лондон, - целых 60 человек (подробности).

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