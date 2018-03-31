2018-03-31T09:26:39+03:00
Спорт

Макарова и Веснина уступили в полуфинале турнира WTA в Майами

Россиянки проиграли Эшли Барти и Коко Вандевеге в трех партиях
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россиянки уступили в полуфинале турнира в Майами.Россиянки уступили в полуфинале турнира в Майами.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский дуэт теннисисток Екатерина Макарова - Елена Веснина не смог попасть в финал международного турнира WTA, который проходит в Майами. В полуфинале соревнований они уступили в трех партиях американке Коко Вандевеге и австралийке Эшли Барти.

Итоговый счет поединка - 6:3, 2:6, 7:10 не в пользу российских теннисисток. Матч продолжался 1 час и 15 минут.

Теперь уже завтра, 1 апреля, пройдет финальный поединок соревноаний. Барти и Вандевеге сыграют в финале с чешскими теннисистками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой.

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