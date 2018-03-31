Тереза Мэй повесила в личном кабинете свой портрет за £110

СЕГОДНЯ 09:44 2018-03-31T10:20:49+03:00

Именно этот момент запечатлен на приобретенной британским премьером картине Фото: REUTERS

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приобрела картину, на которой изображена она сама в момент подписания исторического документа, уведомляющего Брюссель о выходе королевства из Европейского союза.

Портрет, написанный художником и филантропом Джеймсом Дрейком, обошелся главе правительства в 110 британских фунтов (8 850 рублей). Покупка была совершена еще в декабре прошлого года, однако известно о ней стало лишь сейчас.

По данным издания The Telegraph, после приобретения картина была доставлена в личный кабинет Мэй.

Картина была доставлена в личный кабинет Терезы МэйФото: Twitter.com

Напомним, что в конце марта прошлого года Лондон официально запустил процедуру выхода Великобритании из Евросоюза, частью которого королевство стало еще в 1973 году.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что к настоящему моменту сторонам удалось согласовать условия переходного периода. Он будет запущен сразу после Brexit и продлится до 31 декабря 2020 года. Главным неразрешенным вопросом на данный момент остается режим границы с Ирландией.