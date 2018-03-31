2018-03-31T10:30:33+03:00
Общество

Медведев ужесточил контроль за оборотом наркотических веществ

Изменения были внесены в нормативно-правовые акты правительства РФ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Фото Дмитрий Астахов пресс-служба правительства РФ ТАССГлава правительства РФ Дмитрий Медведев. Фото Дмитрий Астахов пресс-служба правительства РФ ТАСС
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев постановил внести ряд изменений в нормативно-правовые акты правительства страны, которые позволят усовершенствовать контроль за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Данный подзаконный документ был внесен министерством внутренних дел.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ", — говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

Среди нововведений фигурирует исключение требований к концентрации препарата прекурсора 1-фенил-2-нитропропен из перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также перенос прекурсора дифенилацетонитрила из одной таблицы в другую.

Ожидается, что это и другие решения позволят привести российские нормативные правовые акты в соответствие с положениями международных актов в сфере контроля за оборотом наркотических средств, усилить их, а также исключить утечку запрещенных веществ на "черный" рынок. Ожидаются улучшения и в вопросе использования прекурсоров при производстве фармацевтической продукции".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце февраля российская полиция задержала 27 наркодилеров, которые торговали синтетическими наркотиками через онлайн-магазин. Всего у преступников было изъято более 345 кг запрещенных веществ. Примечательно, что расчеты задержанные вели только в криптовалютах.

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