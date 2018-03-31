Советники Трампа убеждают его быть жестче по отношению к России

СЕГОДНЯ 10:56 2018-03-31T10:56:29+03:00

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Помощники президента США Дональда Трампа советуют ему ужесточить подход к России и ввести в ее отношении новые санкционные меры на фоне продолжающегося ухудшения отношений двух стран.

Однако сам глава государства пока не решается на такие действия, оставляя выступления с подобной риторикой на своих подчиненных. Он также не уверен в том, как далеко Вашингтону стоит заходить касательно введения дополнительных санкций.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Трамп неоднократно заявлял о своей стремлении наладить отношения между нашими странами. Так, накануне в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер заявил об их возможной скорой встречи для обсуждения актуальных проблем.

Между тем, по данным лиц, находящихся в окружении президента, в последнее время Трамп все больше убеждается в том, что Россия якобы представляет опасность.

Так, как сообщает газета The New York Times, до своей отставки с поста госсекретаря США Рекс Тиллерсон приступил к разработке более жесткого курса в отношениях к Москвой, поскольку попытки наладить отношения между странами оказались безуспешными.

Напомним, что в марте США объявили о высылке 60 наших дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. В ответ МИД России объявил персонами нон-грата аналогичное число сотрудников американской дипмиссии и потребовал от них освободить здание в Санкт-Петербурге.