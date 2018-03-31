2018-03-31T11:28:40+03:00
Политика

Боливия поддержала Россию и осудила высылку наших дипломатов

Глава государства Эво Моралес назвал действия европейских стран репрессиями, угрожающими миру по всем мире
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава Боливии Эво МоралесГлава Боливии Эво МоралесФото: REUTERS
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Президент Боливии Эво Моралес осудил действия европейских стран, которые выслали российских дипломатов со своих территорий. Глава государства назвал такие действия угрозой всему миру и выразил поддержку Москве в данном вопросе.

"Выражаем нашу солидарность с братским народом России и президентом Владимиром Путиным в связи с высылкой российских дипломатов из США и ряда стран Европы <...>. Это репрессии, подрывающие мир во всем мире", - написал Моралес в микроблоге в Twitter.

Напомним, что первым о высылке наших дипломатов заявил Лондон. Британские власти выслали из страны 23 сотрудников российской дипмиссии, а сейчас задумываются о закрытии торгпредставительства РФ. В знак солидарности с королевством США выдворили сразу 60 наших дипломатов и потребовали освободить здание генерального консульства в Сиэтле

Аналогичные меры решили принять еще 24 европейских страны, а также Австралия, Грузия, Канада и альянс НАТО, сообщает сайт kp.ru.

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