2018-03-31T11:50:46+03:00
В мире

Дания призвала Россию восстановить отношения с Западом

Премьер-министр северо-европейской страны оказался не в восторге от высылки Москвой датских дипломатов
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Накануне МИД РФ объявил о высылке дипломатов 23 западных странНакануне МИД РФ объявил о высылке дипломатов 23 западных странФото: Иван ВИСЛОВ
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Москве стоит задуматься над своим поведением, а не заниматься ответной высылкой западных дипломатов. Об этом заявил премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Глава датского кабмина полагает, что подобными зеркальными мерами Россия скорее загоняет себя в угол, нежели своих европейских партнеров.

"Пришло время для того, чтобы Россия продемонстрировала ответственность и восстановила отношения с мировым сообществом", - написал глава правительства в пятницу на своей странице в Twitter.

30 марта МИД России принял решение выслать из страны двух из семи датских дипломатов в ответ на подобный недавний шаг Копенгагена, сделанный в знак солидарности с Великобританией.

В тот же день в Москве объявили об ответных мерах руководителям дипмиссий 23 иностранных государств, которые ранее тоже выслали российских дипломатов.

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