Глава СК возложил цветы к народному мемориалу погибшим в Кемерове
В субботу, 31 марта, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Кемерово и возложил цветы к организованному местными жителями мемориалу жертвам пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Генерал юстиции не только почтил память 64 погибших в этой страшной трагедии, но и пообщался с гражданами. Он заверил их в том, что дело ведется особенно тщательно и объективно, поэтому все виновники случившего и причастные к нему будут установлены и наказаны.
В пресс-релизе ведомства отмечается, что Бастрыкин прибыл в Сибирь именно в рамках расследования трагического инцидента в торгово-развлекательном центре.
Напомним, что 25 марта в здании кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" заживо сгорели 64 человека, в том числе 42 ребенка. Многие из них просто не успели выбраться из кинотеатра. По предварительным данным, причиной случившегося стали неисправности проводки, передает сайт kp.ru.
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