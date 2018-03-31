Владимир Путин поздравил всех иудеев с праздником Песах

СЕГОДНЯ 12:07 2018-03-31T12:07:26+03:00

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Президент России Владимир Путин поздравил иудеев всего мира с праздником Песах и пожелал им благополучия и процветания. Глава российского обратил особое внимание на тот факт, что древний иудейский религиозный праздник обращает верующих к непреходящим духовно-нравственным ценностям, идеалам справедливости и добрых помыслов.

«Российские евреи с глубоким уважением относятся к заветам своих предков, их обычаям и устоям, воспитывают молодёжь в приверженности традициям дружбы, доверия и взаимопонимания, которыми по праву гордятся народы нашей страны», - говорится в поздравлении президента России.

Владимир Путин в своем поздравлении особо отметил многогранную, востребованную деятельность российской еврейской общины, её значимый вклад в поддержание межрелигиозного и межнационального диалога на всех уровнях.

Песах является для всех евреев главным иудейским праздником. В этот день в Израиле вспоминают об Исходе из Египта. Почитается также караимами, самаритянами и частично мессианскими иудеями. Песах требуется праздновать в течение семи дней.