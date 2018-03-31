Под Прагой вандал осквернил мемориал русским воинам

СЕГОДНЯ 12:32 2018-03-31T12:32:28+03:00

Мужчина изрядно принял на грудь, взял ножовку и распилил деревянный крест на части

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Памятный православный крест, установленный на месте захоронения русских солдат, что в нескольких километрах от столицы Чехии Праги, подвергся нападению местного вандала.

Инцидент произошел в ночь на 30 марта. Мужчина изрядно принял на грудь, взял ножовку и попросту распилил деревянный крест на части. После чего был задержан на месте своей дерзкой выходки подъехавшим полицейским экипажем.

В настоящее время вандал задержан. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного производства по статье «осквернение памятников». В местной общине уже заявили, что мемориал русским воинам будет восстановлен во что бы то ни стало.

Монумент был воздвигнут по инициативе чешской стороны в память о погибших русских солдатах армии генерала Суворова, которые после победы над французами в Северной Италии возвращались на родину через эти места и останавливались на ночлег лагерем под Прагой.

Православный крест освятили 3 февраля текущего года и установили на месте разрушенной часовни, сооруженной на кладбище суворовских солдат в XVIII–XIX веков

Разрушенный символ находился в собственности чешского Национального института памятников.