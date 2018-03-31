Украина обнародовала постановление о прекращении экономического сотрудничества с Россией

СЕГОДНЯ 12:44 2018-03-31T12:44:11+03:00

Теперь министерство иностранных дел незалежной должно сообщить о таком решении правительству РФ

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На Украине было обнародовано решение правительства страны о прекращении программы по экономическому сотрудничеству с Россией. Тест данного постановления в субботу, 31 марта, опубликовали в официальной газете "Урядовый курьер".

"Кабмин Украины постановляет: прекратить действие программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2020 годы, заключенной 7 июня 2011 года в Москве", - говорится в тексте документа.

При этом уточняется, что сообщить о данном решении правительству РФ должно министерство иностранных дел незалежной, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что программа по экономическому сотрудничеству была остановлена 21 марта этого года. В Киеве такие действия объяснили намерением переориентировать экономику на европейские страны.

Между тем, напомним, что соглашение предусматривало углубленный режим свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран и другие аспекты. Действие программы должно было закончиться в 2020 году.