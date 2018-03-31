2018-03-31T12:48:49+03:00
Политика

Путин похвалил российские студенческие отряды за смелость и амбициозность

Глава государства приветствовал участников молодежного съезда
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Путин поблагодарил молодежь за активное участие в жизни страныПутин поблагодарил молодежь за активное участие в жизни страныФото: REUTERS
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Владимир Путин направил участникам съезда молодежной общественной организации "Российские студенческие отряды" приветственную телеграмму. В ней глава государства подчеркнул значимость организации и отметил ее высокий потенциал в деле студенческого единения.

"Хочу поприветствовать вас на IV съезде Молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды". Отрадно, что российское студенчество стремится активно участвовать в жизни страны, открывает для себя новые горизонты деятельности и с присущим ему энтузиазмом берется за самые масштабные, амбициозные, востребованные временем проекты", - говорится в телеграмме президента страны, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин особо подчеркнул, что нынешней смене российского студенчества по плечу любые задачи. Которые она берется решать не взирая ни на какие трудности, возникающие порой.

«Наши студенты выполняют производственные задачи в строительстве, топливно-энергетическом, транспортном, агропромышленном комплексах, трудятся в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, а также продолжают традиции своих предшественников», - отметил президент.

Президент выразил надежду, что тот бесценный опыт, который приобретет молодежь, пойдет на пользу всему российскому государству, а студентам позволит увереннее смотреть в будущее.

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