2018-03-31T13:02:58+03:00
Политика

РФ направит в Британию запрос о причинах проверки российского самолета

В пятницу рейс из Лондона в Москву был задержан на несколько часов из-за неожиданного досмотра борта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Таможенники не предоставили никаких документов, разрешающих досмотр самолетаТаможенники не предоставили никаких документов, разрешающих досмотр самолетаФото: REUTERS
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Координационный центр по авиабезопасности РФ попросит Великобританию объясниться по поводу причин неожиданной проверки российского А321 в лондонском аэропорту Хитроу. Соответствующий запрос будет направлен британским коллегам сотрудников Ространснадзора. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ.

"В случае отсутствия объяснений российская сторона будет расценивать данные действия в отношении нашего самолета неправомерными, а также оставляет за собой возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Напомним, что 30 марта сотрудники таможенной службы аэропорта Хитроу поднялись на борт российского лайнера и заявили о необходимости проверить воздушное судно на наличие запрещенных к перевозке предметов. При этом британцы не предоставили никаких разрешающих документов и, вопреки международным правилам, сказали всем членам экипажа покинуть самолет. Лишь капитан сумел отстоять свое право на нахождение на борту. В результате инцидента рейс из Лондона в Москву был задержан на несколько часов.

Посольство России в Великобритании уже направило ноту протеста в МИД королевства, а нашем министерстве иностранных дел случившее назвали провокацией.

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