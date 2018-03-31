Бастрыкин: число фигурантов дела о пожаре в Кемерове будет расти

СЕГОДНЯ 13:35 2018-03-31T13:35:49+03:00

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что число фигурантов резонансного уголовного дела о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" продолжит расти. Такое заявление генерал юстиции сделал во время встречи с родственниками погибших и пострадавших в результате трагического инцидента.

Он подчеркнул, что следователи продолжают круглосуточную работу по делу, чтобы установить каждого, чье действие или бездействие привело к жертвам. Так, в настоящий момент проверяются все имеющиеся версии причин возникновения пожара, включая те, которые были озвучены в средствах массовой информации, сообщается сайте СК.

Напомним, что Бастрыкин прибыл в Кемерово в субботу, 31 марта, в рамках расследования дела о трагедии в ТЦ "Зимняя вишня". Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что он возложил цветы к народному мемориалу у здания бывшего торгового центра и почтил память жертв трагедии.

Всего в результате пожара 25 марта погибли 64 человека, в числе которых 41 ребенок, также известно о почти 80 пострадавших. В рамках расследования случившегося уже задержаны семь человек, включая генерального директора предприятия-собственника здания "Зимней вишни" Юлию Богданову и начальника строительной инспекции Кузбасса Танзалию Комкову.