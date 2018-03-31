2018-03-31T13:57:04+03:00
Политика

Пушков высмеял планы Украины по созданию нового договора с Россией

По мнению сенатора, от нынешних киевских политиков можно ожидать только провокаций
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Пушков раскритиковал планы Киева по пересмотру договора о дружбе между Россией и УкраинойПушков раскритиковал планы Киева по пересмотру договора о дружбе между Россией и УкраинойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новый договор о мире и сотрудничестве между Украиной и Россией, который нынешние киевские власти собираются разработать взамен уже существующему соглашению, не более чем очередной кот в мешке от Незалежной. Так считает сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

"Новый договор" с Россией, который начал готовить украинский МИД, будет очередной провокацией. Это можно предсказать с уверенностью. Ни на что иное киевские власти просто не способны», - написал политик в своем Twitter, отметив, что Киев продолжает театр абсурда и вражды, который начал четыре года назад.

Ранее замглавы украинского МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что договор о дружбе России с Украиной необходимо разорвать. И на его смену разработать новый документ, в котором будут учитываться все особенности нынешних отношений между двумя сопредельными государствами.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан в 1997 году президентами двух стран и ратифицирован Верховной радой Украины.

Договор является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран на основе принципов взаимного уважения. Документ действует до 2022 года включительно.

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