Россия и Турция стремятся достичь товарооборота в $100 млрд

СЕГОДНЯ 14:49 2018-03-31T14:49:22+03:00

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Москва и Анкара предпринимают все необходимые усилия для увеличения существующего товарооборота между странами. Об этом 31 марта в рамках четвертого заседания Российско-турецкого форума общественности в Стамбуле заявил посол Турции в России Хусейин Дириоз.

Дипломат твердо уверен - товарооборот между Турцией и Россией очень скоро может перевалить за отметку в $100 млрд. Для этого есть все необходимые предпосылки и потенциал.

"До момента кризиса между нашими странами торговый оборот составлял $38 млрд. Сейчас он продолжает рости. Несмотря на необходимость диверсификации, обе стороны продолжают стремиться достичь отметки в $100 млрд. Необходима дальнейшая консолидация, многоплановая работа и координация каждого шага", - отметил он Дириоз.

Также турецкий дипломат указал на высокий уровень нынешнего доверия между Анкарой и Москвой. По его словам, Россия и Турция являют собой показательный пример, как все разногласия, даже кажущиеся совсем нерешаемые, можно устранить путем переговоров и желанию слышать друг друга.

3 апреля в Анкаре состоится встречи президента России Владимира Путина и главы Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Оба лидера обсудят перспективы развития двусторонних отношений.