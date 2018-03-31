Патологоанатом об убийстве афроамериканца в Сакраменто: полицейские произвели семь выстрелов в спину подозреваемого

СЕГОДНЯ 15:06 2018-03-31T15:06:53+03:00

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Патологоанатом Беннет Омалу, которого наняла семья Стефона Кларка, застреленного полицейскими во дворе собственного дома в американском городе Сакраменто (штат Калифорния), рассказал журналистам, к каким выводам он пришел после вскрытия тела. По его словам, вскрытие показало, что правоохранители произвели семь выстрелов в спину афроамериканца.

Такие данные противоречат официальной информации, передает Associated Press. Согласно отчету полицейского департамента Сакраменто, стражи порядка стреляли в Кларка, когда тот стоял к ним лицом, при этом они произвели в общей сложности около 20 выстрелов.

Напомним, 23-летний афроамериканец Стефон Кларк был застрелен полицией около своего дома в Сакраменто 18 марта. В тот день полицейские искали в районе, где проживал молодой человек, хулигана, разбившего окно в машине, при этом, встретив Стефона Кларка, правоохранители сочли его тем самым вандалом. Молодой человек попытался бежать, но не успел: стражи порядка открыли огонь на поражение. После случившегося в городе начались митинги и демонстрации: активисты требуют призвать к ответственности виновных.

Кстати, отметим, это далеко не первый подобный случай в США. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в марте прошлого года темнокожего американца Родни Джеймса Хесса также застрелили полицейские. Случилось это в штате Теннеси, где 36-летний мужчина находился у своей матери. Позже жена несчастного рассказала, что он был психически больным и хотел попросить помощи у полицейских, но не смог донести свою мысль.