Гатилов заявил, что высылка дипломатов РФ из миссии ООН неправомерна

СЕГОДНЯ 15:10 2018-03-31T15:10:38+03:00

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Высылка из США российских дипломатов, которые работают при миссии ООН, является неправомерной, поскольку они были аккредитованы непосредственно при объединении и имеют совершенно другой статус. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при женевском отделении Организации Объединенных Наций Геннадий Гатилов.

"Они работают как представители России при ООН, а не при правительстве США. И любые действия по их высылке являются абсолютно неправомерными и противоречат всем международным соглашениям и конвенциям о дипломатических сношениях. Такие действия США мы рассматриваем как нарушающие все эти международные документы", - сказал Гатилов.

Он подчеркнул, что американцы не впервые используют подобные методы и высылают российских дипломатов, работающих при ООН, однако в этот раз их действия стали еще более недобросовестными. Так, например, власти США намерено не продляют визы пребывания сотрудников наших дипмиссий, передает РИА Новости.

Напомним, что накануне Вашингтон заявил о высылке 12 дипломатов из российского постпредства при ООН в Нью-Йорке.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что постпред РФ при организации Василий Небензя назвал такие меры злоупотреблением США своими правами и обязательствами.