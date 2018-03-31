2018-03-31T15:10:38+03:00
Политика

Гатилов заявил, что высылка дипломатов РФ из миссии ООН неправомерна

Такими действиями США нарушают международные соглашения и конвенции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Замминистра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов. Фото: Александр Щербак ТАССЗамминистра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов. Фото: Александр Щербак ТАСС
Изменить размер текста:

Высылка из США российских дипломатов, которые работают при миссии ООН, является неправомерной, поскольку они были аккредитованы непосредственно при объединении и имеют совершенно другой статус. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при женевском отделении Организации Объединенных Наций Геннадий Гатилов.

"Они работают как представители России при ООН, а не при правительстве США. И любые действия по их высылке являются абсолютно неправомерными и противоречат всем международным соглашениям и конвенциям о дипломатических сношениях. Такие действия США мы рассматриваем как нарушающие все эти международные документы", - сказал Гатилов.

Он подчеркнул, что американцы не впервые используют подобные методы и высылают российских дипломатов, работающих при ООН, однако в этот раз их действия стали еще более недобросовестными. Так, например, власти США намерено не продляют визы пребывания сотрудников наших дипмиссий, передает РИА Новости.

Напомним, что накануне Вашингтон заявил о высылке 12 дипломатов из российского постпредства при ООН в Нью-Йорке.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что постпред РФ при организации Василий Небензя назвал такие меры злоупотреблением США своими правами и обязательствами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Бастрыкин поручил проверить претензии к работе экстренных служб при пожаре в Кемерове
МВД Великобритании объяснило досмотр российского самолета
Похороны Сергея Мавроди: великого махинатора тайно похоронили в Москве
Саакашвили анонсировал свое скорое триумфальное возвращение на Украину
Пермский "Амкар" выиграл 2:1 у московского "Локомотива"
В Японии заподозрили КНДР в подготовке очередного ядерного испытания
Лидер партии националистов Иван Белецкий заочно арестован в Москве по обвинению в экстремизме
Уголовное дело возбуждено в отношении совладельцев группы компаний "Сумма"
На станции метро "Красные ворота" под колесами поезда погиб мужчина
США одобрили идею запуска космического интернета Илона Маска
Патологоанатом об убийстве афроамериканца в Сакраменто: полицейские произвели семь выстрелов в спину подозреваемого
Россия и Турция стремятся достичь товарооборота в $100 млрд
Минтранс пригрозил ответом на досмотр российского самолета в Лондоне