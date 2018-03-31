Уголовное дело возбуждено в отношении совладельцев группы компаний "Сумма"

СЕГОДНЯ 15:40 2018-03-31T15:40:38+03:00

Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов были задержаны по подозрению в крупных хищениях

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Совладельцы группы компаний "Сумма" задержаны по подозрению в осуществлении особо крупных хищений бюджетных средств. В их отношении возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Масштабная операция сотрудников МВД совместно с другими правоохранительными ведомствами проходила 30 марта в 25 регионах странах, включая Москву и область. Целью было обеспечение возмещения причиненного государству ущерба, выявление и задержание вероятных преступников и изъятие доказательств их правонарушений.

Уточняется, что речь идет о совладельцах группы Зиявудине Магомедове и Магомеде Магомедове, а также руководителе компании, входящей в "Сумму", Артуре Максидове. По версии следствия именно они причастны к хищениям госсредств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.

"В настоящий момент материалы для избрания задержанным меры пресечения направлены в суд. Расследование уголовного дела продолжается", - приводятся слова Волк на сайте МВД России.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в СМИ заговорили о проводящихся в "Сумме" обысках по делу о мошенничестве. В компании эту информацию сразу же опровергли.