2018-03-31T15:46:30+03:00
Политика

Лидер партии националистов Иван Белецкий заочно арестован в Москве по обвинению в экстремизме

Сам подозреваемый в настоящий момент скрывается от российского правосудия на Украине
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Лидер незарегистрированной партии националистов Иван Белецкий, которого следствие подозревает в неоднократных призывах к экстремизму в Сети, арестован заочно на два месяца. Такое решение принял Мещанский суд Москвы.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого Белецкого меру пресечения заочно в виде содержания под стражу на два месяца", - сказал представитель суда.

Ивану Белецкому, который скрывается от российского правосудия на Украине, также заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет"). Наказание в соответствии с вышеприведенной статьей до пяти лет тюремного заключения.

Ранее Белецкий обратился в миграционную служба Украины с просьбой предоставить ему в этой стране политическое убежище. Заявка находится на рассмотрении в Министерстве юстиции. Кроме того, скрывающийся за границей россиянин официально находится под защитой управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Избранная Белецкому Мещанским судом Москвы мера пресечения начнет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Бастрыкин поручил проверить претензии к работе экстренных служб при пожаре в Кемерове
МВД Великобритании объяснило досмотр российского самолета
Похороны Сергея Мавроди: великого махинатора тайно похоронили в Москве
Саакашвили анонсировал свое скорое триумфальное возвращение на Украину
Пермский "Амкар" выиграл 2:1 у московского "Локомотива"
В Японии заподозрили КНДР в подготовке очередного ядерного испытания
Уголовное дело возбуждено в отношении совладельцев группы компаний "Сумма"
На станции метро "Красные ворота" под колесами поезда погиб мужчина
США одобрили идею запуска космического интернета Илона Маска
Гатилов заявил, что высылка дипломатов РФ из миссии ООН неправомерна
Патологоанатом об убийстве афроамериканца в Сакраменто: полицейские произвели семь выстрелов в спину подозреваемого
Россия и Турция стремятся достичь товарооборота в $100 млрд
Минтранс пригрозил ответом на досмотр российского самолета в Лондоне