Лидер партии националистов Иван Белецкий заочно арестован в Москве по обвинению в экстремизме

СЕГОДНЯ 15:46 2018-03-31T15:46:30+03:00

Сам подозреваемый в настоящий момент скрывается от российского правосудия на Украине

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Лидер незарегистрированной партии националистов Иван Белецкий, которого следствие подозревает в неоднократных призывах к экстремизму в Сети, арестован заочно на два месяца. Такое решение принял Мещанский суд Москвы.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого Белецкого меру пресечения заочно в виде содержания под стражу на два месяца", - сказал представитель суда.

Ивану Белецкому, который скрывается от российского правосудия на Украине, также заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет"). Наказание в соответствии с вышеприведенной статьей до пяти лет тюремного заключения.

Ранее Белецкий обратился в миграционную служба Украины с просьбой предоставить ему в этой стране политическое убежище. Заявка находится на рассмотрении в Министерстве юстиции. Кроме того, скрывающийся за границей россиянин официально находится под защитой управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Избранная Белецкому Мещанским судом Москвы мера пресечения начнет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации.