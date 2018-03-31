Лидер партии националистов Иван Белецкий заочно арестован в Москве по обвинению в экстремизме
Лидер незарегистрированной партии националистов Иван Белецкий, которого следствие подозревает в неоднократных призывах к экстремизму в Сети, арестован заочно на два месяца. Такое решение принял Мещанский суд Москвы.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого Белецкого меру пресечения заочно в виде содержания под стражу на два месяца", - сказал представитель суда.
Ивану Белецкому, который скрывается от российского правосудия на Украине, также заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет"). Наказание в соответствии с вышеприведенной статьей до пяти лет тюремного заключения.
Ранее Белецкий обратился в миграционную служба Украины с просьбой предоставить ему в этой стране политическое убежище. Заявка находится на рассмотрении в Министерстве юстиции. Кроме того, скрывающийся за границей россиянин официально находится под защитой управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
Избранная Белецкому Мещанским судом Москвы мера пресечения начнет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации.