В Японии заподозрили КНДР в подготовке очередного ядерного испытания
В КНДР готовятся к проведению нового испытания ядерного оружия. Такое заявление сделал министр иностранных дел Японии Таро Коно.
Он рассказал, что в настоящий момент из подземного тоннеля, где в сентябре прошлого года северокорейцы взорвали водородную бомбу, вывозится грунт. Именно это, по словам дипломата, и свидетельствует о подготовке к очередным испытаниям.
Между тем, как сообщает агентство Kyodo, Коно не стал уточнять откуда у него такая информация.
Стоит отметить, что отдельные страны, такие как Япония и США, регулярно заявляют о планах Пхеньяна провести новые ракетные и ядерные испытания.
Между тем, в последнее время, власти КНДР выражают свою готовность вести мирный диалог и конструктивное обсуждение вопроса денуклеаризации Корейского полуострова. Так, недавно северокорейский лидер Ким Чен Ын совершил визит в Китай и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, передает сайт kp.ru.