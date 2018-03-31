2018-03-31T15:54:59+03:00
В мире

В Японии заподозрили КНДР в подготовке очередного ядерного испытания

Так, северокорейцы якобы активно вывозят рунт из тоннеля, где была взорвана водородная бомба
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД Японии Таро КоноГлава МИД Японии Таро КоноФото: REUTERS
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В КНДР готовятся к проведению нового испытания ядерного оружия. Такое заявление сделал министр иностранных дел Японии Таро Коно.

Он рассказал, что в настоящий момент из подземного тоннеля, где в сентябре прошлого года северокорейцы взорвали водородную бомбу, вывозится грунт. Именно это, по словам дипломата, и свидетельствует о подготовке к очередным испытаниям.

Между тем, как сообщает агентство Kyodo, Коно не стал уточнять откуда у него такая информация.

Стоит отметить, что отдельные страны, такие как Япония и США, регулярно заявляют о планах Пхеньяна провести новые ракетные и ядерные испытания.

Между тем, в последнее время, власти КНДР выражают свою готовность вести мирный диалог и конструктивное обсуждение вопроса денуклеаризации Корейского полуострова. Так, недавно северокорейский лидер Ким Чен Ын совершил визит в Китай и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, передает сайт kp.ru.

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