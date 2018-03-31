2018-03-31T15:59:43+03:00
Спорт

Пермский "Амкар" выиграл 2:1 у московского "Локомотива"

"Домашняя" встреча уральцев проходила в столице
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.Фото: REUTERS
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В Москве в субботу, 31 марта, прошел поединок 24 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Амкар" играл номинально "гостевой" матч против "Локомотива". Встреча прошла на стадионе "РЖД Арена" из-за неготовности поля в Перми.

В итоге "Амкар", занимавший 15 место в Премьер-Лиге, одержал сенсационную победу со счетом 2:1. Два гола у победителей забил Оланаре - он отличился на 49 и 59 минутах матча. У "Локомотива" на 16-й минуте единственный мяч забил Фернандеш, отличившийся с пенальти.

"Амкар" теперь с 25 очками на 12 месте в Премьер-Лиге, а "Локомотив" остался на первой строчке, потеряв 3 балла.

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