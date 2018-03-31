Саакашвили анонсировал свое скорое триумфальное возвращение на Украину

СЕГОДНЯ 16:14 2018-03-31T16:14:34+03:00

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Третий президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не оставляет надежд вернуться на Украину. Мало того, он уже в ближайшее время планирует оказаться в Киеве. Об этом сам политик заявил в интервью журналистам.

Со слов Саакашвили, он в настоящее время готовит себе прочный плацдарм из своих сторонников, как за рубежом, так и по всей Украине. И, как только в Незалежной вспыхнет народное восстание, он первым пойдет в рядах недовольных. Правда, на этот раз «михо» не планирует брать штурмом какой-либо из международных пунктов пропуска на украинской границе.

"Как только в центре Киеве соберется много людей - я обязательно в тот же день вернусь. Я сяду в самолет и просто прилечу в "Борисполь". Не буду прорывать колючую проволоку, не буду горные тропы переходить - просто сяду на самолет", - отметил политик.

Что собирается сказать политик пограничникам в аэропорту украинской столицы, которые явно будут не в восторге от его намерения в обход всех запретов попасть в страну, Михаил Николозович не уточнил. Как и что он думает по поводу того, что повторное незаконное пересечение госграницы Незалежной может обернуться для него отправкой на тюремные нары, вместо трибуны на Майдане.

12 февраля Украина выслала бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Польшу. Кроме того, Госпогранслужба запретила ему въезд в страну до 2021 года.

В настоящее время, «удивительный путешественник» находится в Голландии, где получил удостоверение личности с правом на проживание и работу в Евросоюзе.