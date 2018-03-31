СБУ начало расследование в отношении деятельности Украинской православной церкви

СЕГОДНЯ 17:00 2018-03-31T17:00:09+03:00

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Служба безопасности Украины проводит тщательное расследование деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата в стране. В СБУ считают, что многие священнослужители, прикрываясь своим саном, проводят в Незалежной антиукраинскую деятельность.

«Расследование проводится путём научных экспертиз, выявления документов, свидетельств людей, которые видели или были участниками мероприятий, которые осуществляла УПЦ МП. Осуществляются опрос свидетелей и сбор доказательств, исследуется церковная литература на предмет наличия манипулятивных текстов», — сказала полковник СБУ Юлия Лапутина.

В украинских спецслужбах отметили, что у них уже есть ряд необходимых доказательств противоправной деятельности УПЦ МП на востоке страны, когда священнослужители фактически призывали Луганск и Донецк отделиться от основной части Украины, а потом поддержали создание непризнанных республик.

Стоит отметить, что в последнее время на Украине идут полномасштабные притеснения УПЦ МП. Собственность и церковнослужители неоднократно подвергались нападениям. В частности, неизвестные поджигали и грабили часовни и храмы, принадлежащие Московскому патриархату.