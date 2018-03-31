Автобус с туристами из России перевернулся в Польше, 11 человек пострадали

СЕГОДНЯ 17:09 2018-03-31T17:16:00+03:00

В настоящее время на месте происшествия работают несколько спасательных бригад экстренных служб

Водитель не справился с управлением на скользкой дороге [видео]

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В Польше в дорожно-транспортное происшествие попал автобус с 33 туристами из России. В результате ДТП пострадало 11 человек, среди которых и водитель. Инцидент произошел на трассе № 34 недалеко от города Свебодзице в Нижнесилезском воеводстве.

Как передают несколько местных телеканалов, автобус с россиянами ехал из Праги в Москву. В какой-то момент водитель машины не справился с управлением на скользкой после дождя дороге, столкнулся с легковым автомобилем, съехал в кювет и перевернулся.

В настоящее время на месте происшествия работают несколько спасательных бригад экстренных служб. Пострадавшим россиянам медики оказывают необходимую помощь на месте. Одного пассажира из России было принято решение срочно госпитализировать. На вертолете он доставлен в больницу.

Что до тех россиян, кто не пострадал в ходе ДТП, то им предоставили переводчика и отправили в ближайший отель