2018-03-31T17:16:00+03:00
Происшествия

Автобус с туристами из России перевернулся в Польше, 11 человек пострадали

Водитель не справился с управлением на скользкой дороге [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В настоящее время на месте происшествия работают несколько спасательных бригад экстренных службВ настоящее время на месте происшествия работают несколько спасательных бригад экстренных служб
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В Польше в дорожно-транспортное происшествие попал автобус с 33 туристами из России. В результате ДТП пострадало 11 человек, среди которых и водитель. Инцидент произошел на трассе № 34 недалеко от города Свебодзице в Нижнесилезском воеводстве.

Как передают несколько местных телеканалов, автобус с россиянами ехал из Праги в Москву. В какой-то момент водитель машины не справился с управлением на скользкой после дождя дороге, столкнулся с легковым автомобилем, съехал в кювет и перевернулся.

В настоящее время на месте происшествия работают несколько спасательных бригад экстренных служб. Пострадавшим россиянам медики оказывают необходимую помощь на месте. Одного пассажира из России было принято решение срочно госпитализировать. На вертолете он доставлен в больницу.

Что до тех россиян, кто не пострадал в ходе ДТП, то им предоставили переводчика и отправили в ближайший отель

Опубликовано видео с места аварии автобуса с российскими туристами в Польше.

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