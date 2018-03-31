2018-03-31T17:18:57+03:00
Политика

Доходы премьера Украины за 2017 год превысили доходы президента

‍Глава правительства незалежной Владимир Гройсман заработал $646 тысяч
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр Украины Владимир ГройсманПремьер-министр Украины Владимир ГройсманФото: REUTERS
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отчитался о своих доходах за 2017 год. Как выяснилось, за прошлый год глава правительства незалежной заработал больше, чем президент страны Петр Порошенко, а именно 646 тысяч долларов.

Из них 26,3 тысячи долларов - это официальная заработная плата Гройсмана, около 196 тысяч - доходы от предоставления недвижимого имущества в аренду, 103,3 тысячи - доходы от размещения средств на банковских счетах. А еще 334,5 тысячи украинский премьер получил от продажи недвижимого имущества (земельного участка), говорится на официальном сайте правительства соседнего государства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 30 марта, электронную декларацию подал президент незалежной Петр Порошенко. Тогда отмечалось, что политик заработал 615 тысяч долларов, из которых 12,5 тысячи - официальная зарплата украинского лидера, а все остальное - проценты от депозитов.

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