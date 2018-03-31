2018-03-31T17:30:41+03:00
Происшествия

На юго-востоке Франции самолет рухнул на автостраду, все пассажиры погибли

ЧП произошло во французском департаменте Луара неподалеку от городка Сен-Шамон
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Неподалеку от Лиона разбился легкомоторный самолетНеподалеку от Лиона разбился легкомоторный самолет
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Во Франции разбился легкомоторный самолет. ЧП произошло 31 марта во французском департаменте Луара неподалеку от городка Сен-Шамон вблизи от Лиона.

Как рассказали очевидцы, наблюдавшие за крутым пике крылатой машины, в какой-то момент пилот потерял управление, и самолет стал резко терять высоту. Пролетая над автострадой, он задел дорожные указатели и рухнул на одну из полос.

По предварительным данным, в результате крушения погибли оба человека, которые находились в самолете в момент его крушения. Полиция сообщила, что при падении на автостраду воздушное судно избежало столкновения с автомобилями.

В настоящее время на месте ЧП работают спасатели и пожарные. Движение в сторону Лиона перекрыто, сообщается в Twitter авиакомпании Crash Aerien, которой принадлежал разбившийся самолет.

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