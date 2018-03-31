2018-03-31T17:43:00+03:00
Экономика

Правительство выделило 3 млрд рублей из резервного фонда на развитие цифровой экономики

Законопроект, регулирующий отношения в сфере криптовалют, был накануне внесен в Госдуму
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Правительство РФ выделяет деньги на программу "Цифровая экономика"Правительство РФ выделяет деньги на программу "Цифровая экономика"Фото: REUTERS
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Кабинет министров России принял решение выделить 3,4 миллиарда рублей, которые будут направлены на развитие цифровой экономики страны. Соответствующий документ о выделении средств из резервного фонта подписал премьер‐министр России Дмитрий Медведев.

Программа «Цифровая экономика» рассчитана до 2024 года и подразумевает 5 пунктов. Это нормативное регулирование, образование и подготовка кадров, безопасность, формирование исследований и IT-направления.

Стоит добавить, что в Госдуме России депутатский корпус ведет работу по легализации цифровых денег и цифровой экономики на законодательном уровне. Перевод оборота цифровых денег в законную плоскость позволит избежать мошенничества в этой сфере и обеспечит дополнительные поступления в бюджет.

Законопроект о цифровой экономике, регулирующий правоотношения владельцев токенов и криптовалюты в рамках Гражданского кодекса РФ, был внесен на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента 26 марта.

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