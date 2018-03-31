2018-03-31T18:10:23+03:00
Политика

СМИ: Россия высылает двух немецких военных и двух сотрудников спецслужб ФРГ

По некоторым данным, так Москва решила ответить на выдворение четырех дипломатов из Берлина
Дарья ИВАШКИНА
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Ранее власти ФРГ решили выдворить четырех российских дипломатовРанее власти ФРГ решили выдворить четырех российских дипломатовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 31 марта, в СМИ появилась информация о том, что Москва в ответ на высылку российских дипломатов из Германии объявила персонами нон грата двух немецких военных и двух сотрудников спецслужб ФРГ.

В частности, по данным агентства DPA, в ближайшее время нашу страну должен покинуть военный атташе немецкого посольства, в обязанности которого входило налаживание контактов с российскими военными. При этом компанию ему должны составить сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам (БКА) и Федеральной разведывательной службы (БНД).

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов и о закрытии генконсульство РФ в Сиэтле. После этого о высылке сотрудников наших диппредставительств объявили и многие другие государства, в том числе и Германия. Так, власти ФРГ решили выдворить четырех российских представителей. В ответ же Москва решила выслать дипломатов ряда европейских стран.

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