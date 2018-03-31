2018-03-31T18:56:37+03:00
В мире

Девять человек пострадали при взрыве бытового газа в Италии

Часть двухэтажного жилого здания, расположенного в городе Рескалдина, полностью обрушилась
Дарья ИВАШКИНА
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Девять человек пострадали при взрыве бытового газа в ИталииДевять человек пострадали при взрыве бытового газа в ИталииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 31 марта, взрыв прогремел в жилом доме в итальянском городе Рескалдина, который находится неподалеку от Милана. По предварительным данным, ЧП случилось из-за утечки бытового газа.

Как пишут местные СМИ, взрыв был такой силы, что часть двухэтажного здания полностью обрушилась, а хлопок был слышен даже в соседних районах, сообщает RaiNews.

Кроме того, в результате инцидента пострадали девять человек, которые в момент ЧП находились в обрушившейся части дома. Причем восемь из них смогли выбраться из-под завалов самостоятельно, а 32-летнему мужчине, проживавшему на первом этаже, потребовалась помощь прибывших на место происшествия пожарных.

Стоит отметить, что всех пострадавших, в том числе четырех детей, пришлось госпитализировать. При этом двое из них в настоящее время находятся в тяжелом состоянии из-за сильных ожогов.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в марте взрыв бытового газа произошел в жилом доме, расположенном на востоке Москвы по адресу: Хабаровская улица, дом 18, корпус 2.

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