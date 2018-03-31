Посольство РФ рекомендовало россиянам «взвесить целесообразность» поездок в Британию

СЕГОДНЯ 20:25 2018-03-31T20:25:57+03:00

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Посольство РФ в Великобритании рекомендовало россиянам «взвесить целесообразность» поездок в Великобританию.

«На фоне антироссийской политики и нарастания угрожающей риторики британской стороны <…> существует высокая вероятность проекции антироссийских настроений, преследования или беспокоящих действий в отношении россиян в Великобритании», - говорится в заявлении диппредставительства нашей страны.

При этом российские дипломаты посоветовали гражданам РФ быть готовыми к дополнительным проверкам при въезде в Британию, внимательно следить за личными вещами и багажом «во избежание провокаций с подбросом посторонних предметов», избегать конфликтов с местными жителями. Кроме того, в посольстве рекомендовали тщательно изучить таможенные и пограничные правила, чтобы исключить придирки или формальные претензии со стороны местных властей.

Отметим, в последнее время российско-британские отношения переживают не лучшие времена. Как сообщал сайт kp.ru, 14 марта власти Соединенного Королевства объявили о высылке 23 российских дипломатов и приостановке всех двусторонних контактов с РФ. А в минувшую пятницу, 30 марта, британские пограничники и таможенники без объяснения причин провели досмотр российского самолета, который прибыл в аэропорт Хитроу.