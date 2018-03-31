2018-03-31T21:12:37+03:00
Политика

СБУ запретила въезд на Украину еще 60 российским дипломатам

Речь идет о представителях нашей страны, которых 26 марта решили выслать из США
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments15
СБУ запретила въезд на Украину еще 60 российским дипломатамСБУ запретила въезд на Украину еще 60 российским дипломатамФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В субботу, 31 марта, Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла въезд на территорию незалежной еще 60 россиянам. Речь идет о 60 гражданах нашей страны, которых ранее на этой неделе решили выслать из США. Это 48 сотрудников посольства РФ в Соединенных Штатах и 12 сотрудников миссии ООН.

«СБУ закрыла въезд на Украину 60 гражданам РФ, которых выдворили из Соединенных Штатов Америки. <…> Запрет на пять лет касается 48 дипломатов посольства России и 12 человек из ООН в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СБУ.

Кстати, ранее власти незалежной также закрыли въезд 23 дипломатам России, которых выслали из Великобритании.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 14 марта власти Соединенного Королевства объявили о высылке 23 российских дипломатов и приостановке всех двусторонних контактов с РФ. Такое решение в Лондоне приняли в связи с делом бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

А 26 марта США заявили о высылке 60 «российских разведчиков» и о закрытии генконсульство РФ в Сиэтле в знак солидарности с Британией. Позже о высылке наших дипломатов объявили и многие другие государства. В общей сложности в Россию вернутся более ста наших представителей.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Посольство РФ поставило под сомнение объяснения Лондона о причинах досмотра российского самолета
МИД России опубликовал 10 вопросов к Франции по делу Скрипаля
Первая группа российских дипломатов покинула посольство в Вашингтоне
С генконсульства США в Санкт-Петербурге сняли американский флаг
Посольство РФ рекомендовало россиянам «взвесить целесообразность» поездок в Британию
В Британии простились со Стивеном Хокингом
Сирийская армия освободила от террористов все города Восточной Гуты
Суд арестовал совладельца «Суммы» Зиявудина Магомедова до 30 мая
Девять человек пострадали при взрыве бытового газа в Италии
Во Франции мужчина назвался террористом и попытался протаранить людей на машине
Двое фигурантов дела о хищениях в группе «Сумма» скрываются в ОАЭ
СМИ: Россия высылает двух немецких военных и двух сотрудников спецслужб ФРГ
Большой адронный коллайдер пробудился после зимней спячки
Турция призвала Францию отказаться от отправки своих войск в Сирию