СБУ запретила въезд на Украину еще 60 российским дипломатам

СЕГОДНЯ 21:12 2018-03-31T21:12:37+03:00

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В субботу, 31 марта, Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла въезд на территорию незалежной еще 60 россиянам. Речь идет о 60 гражданах нашей страны, которых ранее на этой неделе решили выслать из США. Это 48 сотрудников посольства РФ в Соединенных Штатах и 12 сотрудников миссии ООН.

«СБУ закрыла въезд на Украину 60 гражданам РФ, которых выдворили из Соединенных Штатов Америки. <…> Запрет на пять лет касается 48 дипломатов посольства России и 12 человек из ООН в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СБУ.

Кстати, ранее власти незалежной также закрыли въезд 23 дипломатам России, которых выслали из Великобритании.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 14 марта власти Соединенного Королевства объявили о высылке 23 российских дипломатов и приостановке всех двусторонних контактов с РФ. Такое решение в Лондоне приняли в связи с делом бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

А 26 марта США заявили о высылке 60 «российских разведчиков» и о закрытии генконсульство РФ в Сиэтле в знак солидарности с Британией. Позже о высылке наших дипломатов объявили и многие другие государства. В общей сложности в Россию вернутся более ста наших представителей.