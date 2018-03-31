Первая группа российских дипломатов покинула посольство в Вашингтоне

СЕГОДНЯ 21:32 2018-03-31T21:32:20+03:00

Автобус с сотрудниками дипмиссии выехал с территории диппредставительства под марш «Прощание славянки»

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В субботу, 31 марта, первая группа российских дипломатов, объявленных в США персонами нон грата, покинула здание посольства РФ в Вашингтоне. Под марш «Прощание славянки» автобус с сотрудниками дипмиссии и машины сопровождения выехали с территории диппредставительства нашей страны и направились в международный аэропорт имени Даллеса, расположенный в окрестностях американской столицы.

Как ожидается, второй автобус с россиянами отправится в воздушную гавань Вашингтона в 15:00 по местному времени (22:00 мск), передает ТАСС.

В общей сложности в эту субботу, 31 марта, американскую землю должен покинуть 171 гражданин РФ - это российские дипломаты и члены их семей. За ними в Вашингтон уже прибыли два самолета.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 26 марта США заявили о высылке 60 «российских разведчиков» - 48 сотрудников диппредставительств нашей страны и еще 12 сотрудников миссии ООН, а также о закрытии генконсульство РФ в Сиэтле.