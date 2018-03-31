2018-03-31T23:05:19+03:00
Происшествия

Во Франции из-за сломавшейся карусели погиб человек, пострадали дети

ЧП произошло на пасхальной ярмарке в городе Нёвиль-сюр-Соне [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полиция начала расследование инцидентаПолиция начала расследование инцидентаФото: REUTERS
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Во время пасхальной ярмарки 31 марта во французском городе Нёвиль-сюр-Соне на одной из каруселей произошла авария: по неизвестным пока причинам оторвалась кабинка и на большой скорости рухнула на землю. В результате погиб человек – взрослый мужчина, еще четверо, в том числе трое детей, получили травмы, сообщает BFMTV.

По предварительным данным, серьезные травмы получил только второй взрослый, дети – легкие, их жизнь вне опасности. Погибшему мужчине было около сорока лет, он привел на праздник своих двоих детей. Прибывшие на место ЧП медики «Скорой помощи» пытались его спасти, но безуспешно.

Погиб взрослый мужчина, еще один получил серьезные травмы, трое детей пострадали Фото: Twitter.com

Погиб взрослый мужчина, еще один получил серьезные травмы, трое детей пострадалиФото: Twitter.com

Всего же в кабинке в момент аварии находились десять человек, остальные шестеро не пострадали. Аттракциона после трагедии на время закрыли. Жандармерия начала проверку произошедшего.

Отмечается, что мэрия каждый год проводит такие ярмарки в католическую Пасху (в этом году она отмечается 1 апреля), но до этого никаких ЧП не случалось.

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Очевидцы случившегося говорят, что это был самый страшный день в их жизни (подробности).

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