На чемпионате Европы российским регбистам по ошибке включили гимн СССР
Стало известно об ошибке, которую допустили организаторы чемпионата Европы по регби, проходившего в этом году в немецком Кельне. Как выяснилось, там перед матчем сборных Германии и России играл гимн СССР вместо российского.
Сама игра состоялась еще 18 марта, однако на днях в сети появилась запись, на которой видно, что наши спортсмены, услышав советскую мелодию, не растерялись и стали подпевать, при этом одни использовали слова гимна СССР, а другие - современного гимна России.
Но если случившееся как-то и повлияло на настрой команды, то только в положительную сторону. Ведь российские регбисты тогда с разгромным счетом выиграли матч европейского первенства: встреча с немцами завершилась со счетом - 57:3.
Между тем по итогам турнира Россия заняла четвертое место, победила же сборная Грузии.
Российские регбисты разгромили немцев после исполнения гимна СССР.Перед матчем сборных Германии и России организаторы чемпионата Европы по регби по ошибке включили гимн СССР вместо российского. Турнир проходил в немецком Кельне. Совпадение?