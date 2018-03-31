2018-03-31T23:22:22+03:00
Спорт

На чемпионате Европы российским регбистам по ошибке включили гимн СССР

После этого наши спортсмены разгромили немецкую сборную со счетом 57:3 [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Стало известно об ошибке, которую допустили организаторы чемпионата Европы по регби, проходившего в этом году в немецком Кельне. Как выяснилось, там перед матчем сборных Германии и России играл гимн СССР вместо российского.

Сама игра состоялась еще 18 марта, однако на днях в сети появилась запись, на которой видно, что наши спортсмены, услышав советскую мелодию, не растерялись и стали подпевать, при этом одни использовали слова гимна СССР, а другие - современного гимна России.

Но если случившееся как-то и повлияло на настрой команды, то только в положительную сторону. Ведь российские регбисты тогда с разгромным счетом выиграли матч европейского первенства: встреча с немцами завершилась со счетом - 57:3.

Между тем по итогам турнира Россия заняла четвертое место, победила же сборная Грузии.

Российские регбисты разгромили немцев после исполнения гимна СССР.Перед матчем сборных Германии и России организаторы чемпионата Европы по регби по ошибке включили гимн СССР вместо российского. Турнир проходил в немецком Кельне. Совпадение?

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