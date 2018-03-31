2018-03-31T23:47:27+03:00
Спорт

Александр Поветкин вышел на бой с британцем в майке "Кемерово, мы с тобой!"

Встреча проходит сегодня в Кардиффе
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Поветкин будет биться с Дэвидом Прайсом.Александр Поветкин будет биться с Дэвидом Прайсом.Фото: REUTERS
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В субботу, 31 марта, в британском городе Кардифф проходит боксерский бой между Александром Поветкиным и британцем Дэвидом Прайсом. В случае победы в этом поединке Поветкин получит право сразится в бою с главным чемпионом в его весовой категории - Энтони Джошуа.

На бой против Прайса россиянин Александр Поветкин вышел под песню "Русь". А на его черной майке было написано белыми буквами "Кемерово, мы с тобой!". И к слову вся команда Поветкина вышла на бой в таких же майках.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию поединка. Бой между Поветкиным и Прайсом станет "разогревочным", то есть "андеркартом" накануне главного боя этого вечера в Уэльсе - Джошуа против Паркера.

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