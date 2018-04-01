СМИ подсчитали, во сколько обойдется свадьба принца Гарри и Меган Маркл

СЕГОДНЯ 00:00 2018-04-01T00:40:30+03:00

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Британские журналисты подсчитали, во сколько может обойтись королевскому дворцу свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл, которая состоится уже в мае. По данным издания Page Six расходы на бракосочетание влюбленных составят около 45 миллионов долларов, причем львиная доля трат пойдет на охрану и безопасность.

Праздничное украшение Виндзорского замка, где в часовне Святого Георгия состоится венчание, угощение для гостей и свадебное платье невесты вместе будут стоить примерно 1,4 миллиона долларов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, принц встретил свою избранницу в июле 2016 года, с Меган его познакомила подруга детства – Гарри Вайолет фон Вестенхольц. Гарри как-то пожаловался ей, что никак не может найти достойную девушку, и та сказала, что у нее есть «подходящая» кандидатура. Она сама познакомилась с актрисой, когда работала пиар-директором американского дома моды Ralph Lauren и занималась рекламной кампанией сериала «Форс-мажоры».

Прошлой осенью королевская семья официально объявила о помолвке принца Гарри и Меган Маркл, позже и с датой свадьбы определились.

Девушку принца Гарри уже одобрила его бабушка - королева Елизавета II.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Стала известна предполагаемая дата бракосочетания принца Гарри Уэльского и американской актрисы Меган Маркл. По сведениям британской газеты The Sun, свадьба внука королевы Елизаветы II назначена на субботу, 19 мая 2018 года. Эта дата совпадает с праздничными каникулами в Великобритании, так что британцы смогут отмечать это событие три дня подряд. Своим бракосочетанием принц и его избранница нарушат сразу три традиции (подробности).

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