Александр Поветкин победил нокаутом британского боксера Дэвида Прайса
Поединок состоялся в Кардиффе на стадионе "Миллениум"
Александр Поветкин отправил в нокаут британца Дэвида Прайса.Фото: REUTERS
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В городе Кардифф завершился боксерский поединок между россиянином Александром Поветкиным и британцем Дэвидом Прайсом. Победу нокаутом в пятом раунде поединка одержал Поветкин, отправив в нокаут своего соперника ударом в челюсть.
Для Дэвида Прайса это - пятое поражение в карьере нокаутом. После того, как он получил удар от россиянина, ему пришлось оказывать медицинскую помощь. Статистика российского боксера - 34 победы при одном поражении.
Отметим, что на бой с британцем в майке "Кемерово, мы с тобой!". Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию поединка. Бой между Поветкиным и Прайсом станет "разогревочным", то есть "андеркартом" накануне главного боя этого вечера в Уэльсе - Джошуа против Паркера.