Арестованный в Германии Пучдемон не собирается сдаваться

СЕГОДНЯ 00:48 2018-04-01T01:05:39+03:00

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что не отречется и не отступит от своих идей Фото: REUTERS

Экс-глава Каталонии опубликовал обращение ко «всему миру», в котором заявил, что не отступится от своих идей

Изменить размер текста: A A

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон впервые после ареста в Германии опубликовал на своей странице в Twitter обращение ко «всему миру», в котором заявил, что не собирается сдаваться и от своих идей не отступится.

«Хочу прояснить всему миру: я не сдамся, не отступлюсь, не уйду ни из-за незаконных действий тех, кто проиграл на выборах, ни из-за произвола тех, кто способен отказаться от правового государства и пренебречь правосудием ради «единства родины», - написал он.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, испанские власти обвиняют экс-главу Каталонии подстрекательстве к бунту, растрате госсредств и организации мятежа. Опасаясь ареста, в конце октября прошлого года он бежал в Бельгию, а в регионе прошли досрочные выборы, по итогам которых большинство мест в каталонском парламенте получили сторонники независимости.

Неделю назад Карлес Пучдемон был задержан немецкой полицией на основании европейского ордера на арест, если власти ФРГ выдадут его Испании, на родине Пучдемону грозит до 30 лет тюрьмы:

Между тем, нового главу региона каталонцам избрать не удалось.