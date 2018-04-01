Американские дипломаты покинули здание генконсульства США в Петербурге

СЕГОДНЯ 01:43 2018-04-01T01:56:17+03:00

В ночь на воскресенье от дома на Фурштатской улице отъехал микроавтобус с последней группой американцев

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В ночь на воскресенье здание закрывающегося генерального консульства США в Санкт-Петербурге, расположенное на Фурштадтской улице, покинула последняя группа американских дипломатов.

Примерно в 23.40 из здания вышли несколько человек, сели в поджидавший их белый микроавтобус Freightliner и уехали. Внутри остались только члены комиссии по приему здания, передает РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в субботу, 31 марта, сотрудники американской дипмиссии весь день собирали вещи, упаковывали и перевозили документы с оргтехникой, а около 19:25 мск двое мужчин сняли флаг США с балкона на третьем этаже.

Напомним, 26 марта, «в знак солидарности с Великобританией» США объявили о высылке десятков «российских разведчиков» – 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН. Кроме того, было закрыто консульство России в Сиэтле. В ответ Москва объявила персонами нон грата 60 американских дипломатических сотрудников и закрыла консульство США в Петербурге.

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