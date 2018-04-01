В Восточной Гуте из плена террористов освобождены более 30 заложников

СЕГОДНЯ 02:01 2018-04-01T02:16:56+03:00

Свыше 30 заложников были освобождены из плена в результате операции по выводу боевиков Фото: REUTERS

С начала ввода гуманитарных пауз из анклава удалось эвакуировать около 15 тысяч мирных жителей

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При операции по выводу боевиков группировки «Фейлак Ар-Рахман» из Восточной Гуты были освобождены 34 человека, которых бандиты держали в плену. Об этом в ночь на воскресенье, 1 апреля, рассказал начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, генерал-майор Юрий Евтушенко.

«В ходе проведения беспрецедентной по своим масштабам операции освобождены из плена незаконных вооруженных формирований 34 заложника», - приводит его слова Интерфакс.

Ранее в субботу правительственные войска Сирии сообщили, что при поддержке союзников им удалось освободить от террористов все города и поселения в Восточной Гуте. В этот же день, 31 марта, стало известно об освобождении восьми пленников запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра». Всего же с начала действия ежедневных гуманитарных пауз из анклава были эвакуированы около 150 тысяч человек.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, боевики постоянно срывали гуманитарные паузы, которые были введены с 27 февраля, чтобы мирные жители Гуты могли покинуть опасные районы. Однако нашим военным удалось наладить выход людей из анклава.