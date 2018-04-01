Захарова: «Голубая мечта» Запада – не допустить, чтобы ЧМ по футболу прошел в России

СЕГОДНЯ 02:33 2018-04-01T02:55:04+03:00

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Главная цель некоторых западных стран – не допустить, чтобы Чемпионат мира 2018 года прошел в России, а там хоть «трава не расти», считает официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

По ее словам, «это просто голубая мечта, это главная цель» Запада, причем ряд государств для ее достижения действует по принципу «все методы хороши».

«Вот у меня есть такое впечатление, что, знаете, есть такое русское выражение «трава не расти» — вот просто, что только бы убрать этот чемпионат мира по футболу из России», - сказала она в интервью «Пятому каналу».

«Все методы хороши. Все фокусируется только на этот футбольный мяч, который, не дай бог, все-таки коснется российского футбольного поля», - добавила Мария Захарова.

Как ранее писал сайт kp.ru, Великобритания призвала всех своих союзников к бойкоту ЧМ – 2018 по футболу в России, на призыв Лондона откликнулись правительства ряда стран, что очень волнует руководство Международной федерации футбола (ФИФА).

В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что западные страны «устроили из спорта политику», но Чемпионат в нашей стране состоится в любом случае, даже если какие-то государства решат его игнорировать. ЧМ пройдет с 14 июня по 15 июля в одиннадцати российских городах.

Кстати, Германия отказалась бойкотировать турнир, Австралия тоже не собирается пропускать соревнования. Да и британские футболисты, по данным СМИ, тоже приедут. Правда, со своими поварами и продуктами.