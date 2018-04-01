В Калифорнии небольшой самолет врезался в дом, погибли два человека

СЕГОДНЯ 03:19 2018-04-01T03:39:19+03:00

После падения воздушного судна начался пожар, на земле никто не пострадал

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В субботу, 31 марта, небольшой одномоторный самолет упал возле американского города Санта-Паула в штате Калифорния, задев дом. На его борту, по данным полиции, были два человека, оба погибли.

Снимок упавшего воздушного судна опубликовал в своем Twitter местный шериф. Он уточнил, что на земле никто не пострадал, на месте крушения работают специалисты.

Телеканал АВС передает, что самолет после падения загорелся, пожар довольно быстро потушили. Причины аварии выясняются, авиационные службы США начали расследование инцидента.

Стоит отметить, что подобные ЧП случаются в США довольно часто. Так, в той же Калифорнии в ноябре легкомоторный самолет Cessna 172 врезался в жилой дом, в результате пострадали три человека. В феврале прошлого года Cessna 310 упал на жилые дома в городе Риверсайд, погиб один человек, пострадали пятеро. В тот же день легкомоторный самолет рухнул на крышу трехэтажного жилого дома в Массачусетсе.

А в феврале этого года небольшой самолет из-за отказа двигателя приземлился прямо на автомобильную трассу в Калифорнии, что тоже уже не редкость.