В горах Швейцарии лавина накрыла туристов, пропали пять человек

СЕГОДНЯ 03:48 2018-04-01T04:14:22+03:00

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В горах Швейцарии разыскивают группу туристов, пропавших после схода лавины возле курорта Фишеральп в кантоне Вале. Точное число людей, оказавшихся в снежной ловушке, неизвестно.

Предположительно, речь идет о пяти лыжниках, которые шли по маршруту вне основных трасс. На их поиски отправился отряд спасателей, сообщает радио Rottu Oberwallis.

Лавина в швейцарских сошла днем в субботу, 31 марта. По словам представителя полиции кантона Матиаса Фолькена, поисковая операция сильно осложняется непогодой, из-за чего нельзя использовать вертолет. Он также рассказал, что на помощь спасателей позвал один из лыжников, которому удалось избежать печальной участи своих товарищей: он успел спрятаться за камнями.

Стоит отметить, что в первые дни марта во французских Альпах и Пиренеях сошли несколько лавин, в результате погибли как минимум восемь человек. В начале февраля снежная лавина накрыла группу горнолыжников в Италии, тогда пропали без вести семь человек. А в январе ноубордист из США спровоцировал сход лавины в Пиренеях на границе Испании и Франции, при этом сам едва не погиб. За спуском американца наблюдали его друзья, они же сняли инцидент на видео.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в субботу, 31 марта, автобус с российскими туристами, направлявшийся из Праги в Москву, попал в ДТП недалеко от польского города Свебодзице в Нижнесилезском воеводстве. Пострадали 11 человек, в том числе водитель. Одного из пострадавших россиян пришлось госпитализировать, его доставили в больницу вертолетом. Остальным необходимая медицинская помощь была оказана на месте.