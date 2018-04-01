Антонов: Провокации против России готовились более трех недель

СЕГОДНЯ 04:26 2018-04-01T04:49:13+03:00

Российский посол в США рассказал, что события в Британии – это только предлог, чтобы осуществить давно задуманную провокацию

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Посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов признался, что не припомнит такого крушения отношений между США и Россией, но он убежден: то, что произошло в Великобритании – это всего лишь предлог для того, чтобы осуществить давно задуманную провокацию в отношении нашей страны.

«Честно говоря, таких выпадов в адрес России я не помню, такого крушения российско-американских отношений из истории я не могу припомнить», - сказал дипломат.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 26 марта США «в знак солидарности» с Соединенным Королевством объявили о высылке 60 сотрудников российских дипмиссий и закрыли консульство России в Сиэтле, в ответ Москва объявила персонами нон грата 60 американских дипломатических сотрудников и закрыла консульство США в Петербурге.

В интервью программе «Известия. Главное» на «Пятом канале» Анатолий Антонов рассказал, что провокация против нашей страны готовилась почти месяц – более трех недель.

«События в Великобритании явились лишь только предлогом для того, чтобы реализовать давно задуманную провокацию в отношении РФ. Мы внимательно посмотрели, кто в последнее время ездил в посольство США в Москве. Что это за люди – это люди из кризисного центра, из британского отдела госдепартамента. Все эти провокации готовились более трех недель», - заявил посол.

Накануне он в беседе с журналистами рассказал, как американские спецслужбы пытались завербовать наших дипломатов, в первую очередь это касалось тех сотрудников российских дипмиссий, которые были вынуждены уехать из Штатов.

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