Из Нью-Йорка в Москву вылетел второй самолет с российскими дипломатами
На Родину возвращается еще одна группа российских дипломатов, которых в США объявили «персонами нон-грата». Из нью-йоркского международного аэропорта имени Джона Кеннеди в 20.51 по местному времени (03.51 мск) вылетел второй самолет Ил-96-300 с нашими соотечественниками.
Борт специального летного отряда «Россия» ранее вылетел из Вашингтона, а в Нью-Йорке забрал еще 14 семей. Он тоже направляется в московский аэропорт «Внуково», как и предыдущий, передает РИА Новости.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что всего в ночь с 31 марта на 1 апреля территорию Соединенных Штатов покинет в общей сложности 171 человек, за высылаемыми из страны дипломатами и их семьями в американскую столицу из Москвы прибыли два самолета.
Напомним, в понедельник, 26 марта, США объявили о высылке шести десятков «российских разведчиков» – 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН. Кроме того, было закрыто консульство России в Сиэтле. В ответ Москва объявила персонами нон грата 60 американских дипломатических сотрудников и закрыла консульство США в Санкт-Петербурге.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Такого еще не было: Запад сообща высылает больше сотни российских дипломатов
Напрасно посольство России в США призывало Дональда Трампа успокоить Британию и не идти у нее на поводу. В понедельник Вашингтон объявил о массовой высылке из страны российских дипломатов, переплюнув по количеству даже Лондон, - целых 60 человек (подробности).
РЕАКЦИЯ
Ответный удар: Россия высылает европейских дипломатов
Москва принимает «зеркальные меры» в ответ на массовый бойкот стран, поддержавших Британию из-за так называемого «дела Скрипалей» (подробности).
МЕЖДУ ТЕМ
Доказательства Великобритании по делу Скрипаля оказались «пустышкой»
Страны ЕС начали высылать российских дипломатов на основе «школьной презентации» (подробности).