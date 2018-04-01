2018-04-01T06:42:21+03:00
Политика

Из Нью-Йорка в Москву вылетел второй самолет с российскими дипломатами

В аэропорту Кеннеди борт специального летного отряда «Россия» забрал еще 14 семей высылаемых из США россиян
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российское постпредство при ООН в Нью-Йорке, сотрудники которого тоже возвращаются домойРоссийское постпредство при ООН в Нью-Йорке, сотрудники которого тоже возвращаются домойФото: REUTERS
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На Родину возвращается еще одна группа российских дипломатов, которых в США объявили «персонами нон-грата». Из нью-йоркского международного аэропорта имени Джона Кеннеди в 20.51 по местному времени (03.51 мск) вылетел второй самолет Ил-96-300 с нашими соотечественниками.

Борт специального летного отряда «Россия» ранее вылетел из Вашингтона, а в Нью-Йорке забрал еще 14 семей. Он тоже направляется в московский аэропорт «Внуково», как и предыдущий, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что всего в ночь с 31 марта на 1 апреля территорию Соединенных Штатов покинет в общей сложности 171 человек, за высылаемыми из страны дипломатами и их семьями в американскую столицу из Москвы прибыли два самолета.

Напомним, в понедельник, 26 марта, США объявили о высылке шести десятков «российских разведчиков» – 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН. Кроме того, было закрыто консульство России в Сиэтле. В ответ Москва объявила персонами нон грата 60 американских дипломатических сотрудников и закрыла консульство США в Санкт-Петербурге.

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Напрасно посольство России в США призывало Дональда Трампа успокоить Британию и не идти у нее на поводу. В понедельник Вашингтон объявил о массовой высылке из страны российских дипломатов, переплюнув по количеству даже Лондон, - целых 60 человек (подробности).

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