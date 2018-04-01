СЕГОДНЯ 07:44 2018-04-01T07:44:40+03:00

США и Южная Корея начали совместные военные учения, отложенные на время Олимпиады Фото: REUTERS

В маневрах Foal Eagle примут участие 290 тысяч южнокорейских и 11,5 тысяч американских военнослужащих

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США и Южная Корея начали масштабные совместные военные учения Foal Eagle, проведение которых ранее было отложено на время Олимпиады и Паралимпиады в Пхенчхане.

По данным агентства Ренхап, маневры продолжатся до конца апреля, в них примут участие 290 тысяч южнокорейских и 11,5 тысяч американских военнослужащих. Кроме того, США задействуют отряд военно-морских сил во главе с универсальным десантным кораблем Wasp, а также истребители F-35B.

Отмечается, что в этом году продолжительность учений сокращена, а США отказались от привлечения своих стратегических вооружений, включая ракетные подводные лодки и атомные авианосцы.

Во второй половине апреля Вашингтон и Сеул проведут командно-штабные учения Key Resolve, в которых задействуют 12,2 тыс. американских и 10 тыс. южнокорейских военнослужащих.

Ранее в американском военном командовании сообщили, что уведомили КНДР о графике планируемых учений и подчеркнули их оборонительный характер. В свою очередь северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил в ходе встречи с представителями Сеула в начале марта, что понимает позицию южнокорейской стороны по данным учениям.

Как сообщал сайт «КП», с 25 по 28 марта Ким Чен Ын совершил визит в Китай. В рамках своей первой зарубежной поездки в качестве председателя КНДР он провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином и подтвердил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.